〔台湾新债〕奇美实业公司债明日标售,承销团对利率无明确看法

路透台北2月22日电---全球最大丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚合物(ABS)制造商--奇美实业将於周四标售60亿台币五年期公司债,不过因公司方要求三家证券商各自筹组承销团,且采单一利率报价,即使投标在即,市场对得标利率还没有明确看法.

承销商表示,可能受到集团相关企业奇美电(3481.TW)债务问题影响,这次奇美相隔七年首次标债舍弃了荷兰标模式,以指定元大证、凯基证6008.TWO、群益证(6005.TW)等三家券商,各自组成承销团向公司报价的方式,来决定最终得标利率.

"我们有建议使用荷兰标,但可能奇美觉得组承销团报价的方式比较方便."一证券承销人士表示.

另一证券承销主管则说,奇美是希望可以比照鸿海(2317.TW)1.34%的定价利率,"但客户则是要再加码5-10个基点."

"我认为得标利率应该会落在1.35-1.45%间吧."他说.

证券商表示,预期奇美将在投标截止後三天内宣布结果.

由於亏损连连,奇美电为因应即将到期的贷款向台湾政府寻求协助.在经济部出面指导下,银行团已对债权债务协商方案达成共识.[ID:nCT0434352]

奇美在中华信评的评等为"twA+".(完)