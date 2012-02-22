〔台湾新债〕奇美实业公司债明日标售,承销团对利率无明确看法

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月22日电---全球最大丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚合物(ABS)制造商--奇美实业将於周四标售60亿台币五年期公司债,不过因公司方要求三家证券商各自筹组承销团,且采单一利率报价,即使投标在即,市场对得标利率还没有明确看法.
承销商表示,可能受到集团相关企业奇美电(3481.TW)债务问题影响,这次奇美相隔七年首次标债舍弃了荷兰标模式,以指定元大证、凯基证6008.TWO、群益证(6005.TW)等三家券商,各自组成承销团向公司报价的方式,来决定最终得标利率.
"我们有建议使用荷兰标,但可能奇美觉得组承销团报价的方式比较方便."一证券承销人士表示.
另一证券承销主管则说,奇美是希望可以比照鸿海(2317.TW)1.34%的定价利率,"但客户则是要再加码5-10个基点."
"我认为得标利率应该会落在1.35-1.45%间吧."他说.
证券商表示,预期奇美将在投标截止後三天内宣布结果.
由於亏损连连,奇美电为因应即将到期的贷款向台湾政府寻求协助.在经济部出面指导下,银行团已对债权债务协商方案达成共识.[ID:nCT0434352]
奇美在中华信评的评等为"twA+".(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。