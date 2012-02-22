《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:获温和支撑,投资人持续调整仓位

IFR悉尼2月22日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日普遍持续获得支撑,在昨日希腊达成重要的援助协议之後,不见後续的"风险"买进力道.

整体来说,市场很高兴能用过去式来讨论希腊问题.交易员今日大多时间在追逐澳元兑美元停止单,澳元今早一度下跌逾0.6%,扩大昨日0.8%的跌幅.

这凸显市场正处於仓位调整期,把那些在希腊危机期间表现不错的货币对进行获利了结.

新出炉的2月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值仍在荣枯分水岭下方(49.7),但也只低了一点点.[ID:nCN1402260]

但让人担心的是新订单分项指数骤降(从1月的50.4跌至47.4).不过有人认为这可能是受农历春节假期影响,新订单已提早在上月采购.

总的来说,PMI数据整体有点让人失望,由此可见中国上周六为何将存准率调降50基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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