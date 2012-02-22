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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 11:55 BJT

《外汇动态》美元/日圆触及七个月高位,但在80日圆上方挂有卖单

0340GMT---美元/日圆JPY=触及七个月高位至79.91日圆,一日系银行交易员表示,但80日圆上方的出口商卖盘和选择权相关卖单正在抑制其升势,进口商买单则在约79日圆.

他并称,日本投资者早上买进澳元/日圆也有助於美元小幅走高.(完)

--编译 戴素萍; 审校 高琦

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