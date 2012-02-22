〔全球油料作物〕2012年全球豆油和棕榈油价格可能上涨--油世界

路透汉堡2月21日电---总部位於汉堡的油籽业刊物--油世界周二表示,2012年全球豆油和棕榈油价格可能上涨,南美大豆产量或欠佳提供上行动能.

"我们预计未来几个月蔬菜油价格将上扬"油世界称."供需将趋紧,主因近来南美大豆产量进一步减损,且全球豆油产量和出口供应小於预期."

"这将影响到棕榈油,未来几个月可能拉高其价格,尽管棕榈油产量呈现季节性复苏."

油世界称,全球对棕榈油供应的依赖度2012年将继续升高,使马来西亚和印尼这两个主要棕榈油产国出口继续偏高.通常在这两国出口强劲时,棕榈油价格都会上涨.

在此同时油世界指出,4月/9月2012年全球棕榈油产量和出口供应年增幅料大幅放缓.(完)