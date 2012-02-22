〔台湾债市〕10年新券殖利率震荡收低,主力大动作当冲令成交爆量

路透台北2月22日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周三震荡收低.在主力券商积极当冲带领下,早盘一度轧空至1.2665%,惟後续追价力道不足,且伴随股市涨幅扩大,主力又反手做空令殖利率几乎收在日高,成交值也震出逾500亿台币的大量.

交易商认为,今日101/5日线收了根T字线,在1.27%下方卖压沉重,後续除非有特殊利多题材带领,否则攻克此一压力关卡不易.惟1.29%上方又有不少银行买盘等着承接,预料在下周标售前,发行前交易殖利率难脱区间盘整格局,明日料在1.27-1.29%间整理.

"昨天101/5未平仓量累积到96亿台币,殖利率又创交易以来高点,让主力有轧空的机会."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,101/5殖利率在1.2665%是发行前交易的平均成本,今日无法突破,显示空方稍稍占上风.不过除非美国指标10年期公债US10YT=RR殖利率弹破2.1%,否则101/5殖利率也难以弹过1.30%.

美国公债价格周三在亚洲市场小幅上涨,受对希腊能否遵守撙节计划的担忧提振,不过本周将有大量新债供应料将限制涨势.10年期公债收益率US10YT=RR跌至2.06%,纽约尾盘报2.08%,但高於周二亚洲盘的2.03%.

台湾股市周三收高1.01%,并收在8,000点上方,加权股价指数.TWII上升80.18点,报8,001.68点.上日收低0.42%.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO 0.00 0.9465 0.9340-0.9600 40.5

10 101/5 A01105=TWO -0.22 1.2800 1.2662-1.2805 538.5

20 101/2 A01102=TWO -0.22 1.7228 1.7228-1.7228 0.5

交易商指出,近期国际债市受欧债危机朝解决方向发展,美国经济回温以及股市上扬等利空打击,殖利率有缓步向上突破盘整区间的意味.在此趋势下,台债殖利率底部逐渐向上垫高似也无法避免.

"不过美国联准会已清楚表示2014年以前不升息,殖利率要大幅反弹不易."一大型证券商交易员说.

他并表示,虽然充沛的资金提供债市有利支撑,不过由於短率也是铁板一块,债市欲走多也不易.近期在狭幅区间内抛补仍将是主要操作方式.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7228

10 100/9 A00109=TWO 1.2920

5 101/1 A01101=TWO 0.9465

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)