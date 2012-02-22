〔台湾货币市场〕短率略有走高压力,存单到期偏少资金不算充裕

* 存单到期偏少,银行资金不多

* 短率略有走高压力

* 短票利率也略扬升

记者 高洁如

路透台北2月22日电---台湾银行间短期利率周三略有走扬压力,央行存单到期偏少,银行资金较缺,拆借不易,令短率走高.

交易人士表示,虽然外商银行尚有余裕,但本地银行的资金偏向短缺,拆出的银行多能议到较优的利率,短率微升.不过,也有交易人士表示,今日场内的资金实在不多,成交量较稀疏.

"我们有一些些拆出,利率有高一点,不过也都是短钱,"一民股银行人士称.

交易人士也认为,由於本周的央行存单到期偏少,银行的操作心态多偏向保守,因此市场上多仅能借到短钱.

本地时间1408拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日为0.398%;区间在0.392-0.71%,上日为0.299-0.710%.

2-7天拆款利率在0.40-0.75%,上日在0.392-0.730%.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**短票利率也略走高**

短票方面,票券商指出,今日虽然市场较缺钱,不过只要利率开出稍高,也不算很难拿钱.票券商方面,今日不论短票或是拆入的利率都小升.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.86-0.87%,0.85%已不多见.这较上日的利率成交水位稍高.

今日央行存单到期128亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周四150亿、周五226亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後周二当日超额准备为144亿台币,累计超额准备为2,119亿台币,加计前期1%的超额准备为3,339亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则继续稳於区间,投信余钱流入令市场资金供给持稳,基本上以到期续作为主,场上调度并不困难.

资金调度人士指出,由於连续假期在即,落点在下个月的跨月交易增加,跨月利率虽有微幅调整,但大体上未相去太远.另外,月底例行性资金需求效应明日起将逐渐发酵,预料投信与寿险或提早自RP市场抽钱,对此交易商不敢大意.

今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.(完)