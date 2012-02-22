〔台湾货币市场〕短率略有走高压力,存单到期偏少资金不算充裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 存单到期偏少,银行资金不多
* 短率略有走高压力
* 短票利率也略扬升
记者 高洁如
路透台北2月22日电---台湾银行间短期利率周三略有走扬压力,央行存单到期偏少,银行资金较缺,拆借不易,令短率走高.
交易人士表示,虽然外商银行尚有余裕,但本地银行的资金偏向短缺,拆出的银行多能议到较优的利率,短率微升.不过,也有交易人士表示,今日场内的资金实在不多,成交量较稀疏.
"我们有一些些拆出,利率有高一点,不过也都是短钱,"一民股银行人士称.
交易人士也认为,由於本周的央行存单到期偏少,银行的操作心态多偏向保守,因此市场上多仅能借到短钱.
本地时间1408拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日为0.398%;区间在0.392-0.71%,上日为0.299-0.710%.
2-7天拆款利率在0.40-0.75%,上日在0.392-0.730%.
台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.
**短票利率也略走高**
短票方面,票券商指出,今日虽然市场较缺钱,不过只要利率开出稍高,也不算很难拿钱.票券商方面,今日不论短票或是拆入的利率都小升.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.86-0.87%,0.85%已不多见.这较上日的利率成交水位稍高.
今日央行存单到期128亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周四150亿、周五226亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後周二当日超额准备为144亿台币,累计超额准备为2,119亿台币,加计前期1%的超额准备为3,339亿台币.
**RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率则继续稳於区间,投信余钱流入令市场资金供给持稳,基本上以到期续作为主,场上调度并不困难.
资金调度人士指出,由於连续假期在即,落点在下个月的跨月交易增加,跨月利率虽有微幅调整,但大体上未相去太远.另外,月底例行性资金需求效应明日起将逐渐发酵,预料投信与寿险或提早自RP市场抽钱,对此交易商不敢大意.
今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。