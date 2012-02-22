〔台湾汇市〕台币/美元微幅收跌,台股大涨但缺乏上涨动能

路透台北2月22日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收跌1.4分.尽管台股随区域走势上扬,再度站上8,000点大关,但外商银行抛补,出口商抛汇、进口商买汇力道交错,使得台币呈现狭幅震荡的走势.

中国2月汇丰制造业PMI初值连续第三个月回升,但新出口订单骤降,显示经济下行风险增大.[ID:nCN1402260]交易商指出,此数据好坏参半,对市场影响不大,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点持续在平盘附近波动,缺乏明确指引方向.

"没有动能是很大因素...不过台股再冲高,台币还有机会再升,"一位大型金控交易人士表示.

汇银人士称,除美国长时间维持超低利率水准外,英国与日本央行相继扩大宽松规模,下周三(29日)欧洲央行将向银行业者注入第二轮低息贷款,全球游资相当充裕,加上希腊倒债危机暂时解除,预料市场风险偏好有所提升,资金有望流入亚洲.

不过,他们表示,虽然未来台币升值机率大於贬值机率,但在央行力求汇价稳定的调节下,升值幅度应不至於太大,短线仍须观察台股走势与外资流向,预料明日交投区间落在29.45-29.65元间.

另外,主计处稍早公布,第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长1.89%,较1月底时初估的成长1.9%略低.[ID:nCT0435644]市场人士表示,料对明日汇价影响不大,台币有待更多国际多空消息指引.

台股加权指数.TWII周三收盘大涨1.01%,至8,001.68点;外资及陆资在台股买超57.54亿台币,转卖为买,上交易日为卖超8.22亿.[ID:nCT0435776]

新兴亚币周三走势分歧,韩元KRW=因获利了结而承压,因市场担忧希腊重组债务的能力;而泰铢THB=则在资金入驻下升破阻力关卡.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.582 29.568 29.450-29.630 29.620 5.89 6.96

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.553 29.540 29.538-29.588 29.585 3.035 2.80

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.000 -0.025/-0.015

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.215/-0.195

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