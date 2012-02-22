《企业看点》--2月22日财务活动报导摘要(更新版)

(新增IL&FS Investment及Reliance Brands等消息)

路透班加罗尔2月22日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 欧洲第二大汽车制造商法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,正在就可能的合作与结盟进行协商,但并未论及其可能合作的对象;此前媒体报导指出,该公司与通用汽车(GM.N)的协商已经到了後期阶段.[ID:nCT0435676]

* Hindustan Times报周三报导,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)确定一项165亿卢比(3.3462亿美元)贷款计划,以帮助航空公司Kingfisher Airlines(KING.NS)克服资金紧张问题.[ID:nL4E8DM0M0]

* 上海证券报周三援引知情人士透露,截至19日,中国四大国有银行2月新增人民币贷款投放约700亿元人民币,其中一大行新增贷款数为负.[ID:nCN1403852]

* 报纸Economic Times报导指出,IL&FS旗下私募基金部门IL&FS Investment Managers(ILFS.NS)与好时(Hershey)(HSY.N)间收购後者与Godrej Group合资公司51%股前已经到了後期阶段.[ID:nL4E8DM0YO]

* 印度报纸Times of India报导指出,Reliance Brands已经与美国Iconix Brand Group (ICON.O)签订平等合资协议,以取得在印度20个生活品味品牌的权益;Reliance Brands为印度富豪Mukesh Ambani掌管的Reliance Industries (RELI.NS)的一部分.[ID:nL4E8DM11E]

* 华尔街日报报导指出,报巴马政府将会提议将企业营业税最高税率从当前的35%调降至28%,这是即将於周三公布的企业税改革计画的一部分.[ID:nL4E8DM1P6]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)