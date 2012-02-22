《企业看点》--2月22日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增IL&FS Investment及Reliance Brands等消息)
路透班加罗尔2月22日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 欧洲第二大汽车制造商法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,正在就可能的合作与结盟进行协商,但并未论及其可能合作的对象;此前媒体报导指出,该公司与通用汽车(GM.N)的协商已经到了後期阶段.[ID:nCT0435676]
* Hindustan Times报周三报导,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)确定一项165亿卢比(3.3462亿美元)贷款计划,以帮助航空公司Kingfisher Airlines(KING.NS)克服资金紧张问题.[ID:nL4E8DM0M0]
* 上海证券报周三援引知情人士透露,截至19日,中国四大国有银行2月新增人民币贷款投放约700亿元人民币,其中一大行新增贷款数为负.[ID:nCN1403852]
* 报纸Economic Times报导指出,IL&FS旗下私募基金部门IL&FS Investment Managers(ILFS.NS)与好时(Hershey)(HSY.N)间收购後者与Godrej Group合资公司51%股前已经到了後期阶段.[ID:nL4E8DM0YO]
* 印度报纸Times of India报导指出,Reliance Brands已经与美国Iconix Brand Group (ICON.O)签订平等合资协议,以取得在印度20个生活品味品牌的权益;Reliance Brands为印度富豪Mukesh Ambani掌管的Reliance Industries (RELI.NS)的一部分.[ID:nL4E8DM11E]
* 华尔街日报报导指出,报巴马政府将会提议将企业营业税最高税率从当前的35%调降至28%,这是即将於周三公布的企业税改革计画的一部分.[ID:nL4E8DM1P6]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫/张明钧;审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。