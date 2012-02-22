〔金属期市〕伦敦期铜升势暂歇,因近日涨幅已大且中国数据欠佳

路透新加坡2月22日电---伦敦期铜周三未能顺利扩大升势,因中国制造业数据欠佳压抑了买兴,且市场质疑希腊落实改革的能力.

期铜今年以来已上涨逾11%,部分是因憧憬1月农历春节後中国需求将回升,但中国需求仍疲软,引发铜价可能大幅回落的疑虑.