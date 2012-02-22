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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 16:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元收贬中止连三日涨势,公债大致持平

路透首尔2月22日电---韩国韩元兑美元周三下跌,由连三日涨势拉回,希腊纾困协议未能扫除欧债危机及其对全球经济影响的疑虑.

外资持续买超韩股,但对韩元的提振效果不大.

韩元/美元KRW=KRW=KFTC本地市场收报1,126.0,较周二收盘价1,122.6下跌0.3%,前三个交易日共上涨0.8%.

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