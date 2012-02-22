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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 16:09 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶升至五个月高位,受油价坚挺支撑

路透曼谷2月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跳涨2.8%,重返五个月高位,交易员多称此乃因对等候多时的希腊纾困协议有所期待,且原油价格走坚.

TOCOM指标7月期胶合约<0#JRU:>结算价上涨9.2日圆,至每公斤337.6日圆.

盘中一度上涨2.8%至日高337.8日圆,为9月26日以来新高.

交投最活络的上海期交所5月期胶SNRK2上涨190元人民币,至每吨29,100元人民币.

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