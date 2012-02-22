路透伦敦2月22日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:料将在上周高点1.3300/22区域挣扎.若未能实现突破,则可能面临抛压,使之回到50%回档位1.2974,这仍是我们的主要预期.跌破1.2974後应会下探1.2891/54,之後则为1.2775,并下看近期低点1.2626.极短线而言我们认为跌破20日均线位置1.3170後将会在盘中面临压力.

若升至1.3322上方,料扩大回升至1.3435,并在另一波跌势展开前有可能上探1.3628.需注意的是我们认为短线涨势仅是修正,中长期而言仍看空.

美元/日圆:已经开始侵蚀79.93/80.25的关键点,这是2010年高点至2010年11月低点、也是1995年低点的23.6%回档位.其正显示在这些价位非常稳固,没有什麽退缩的迹象,从今日60分钟图上的一目均衡云区来看,其正支撑着2月初以来的整体走势,且目前在79.63/43提供支撑.

中长期而言我们看多,目标价为86.85,此为2007年跌势的23.6%回档位.不过上攻过程中可能在82.80(费波纳奇技术位)及85.53(2011年高点)稍作整理.

市场在78.29/24上方仍看涨,而且日线动向指标(DMI)发出了明确的买进讯号.

英镑/美元:在抵达200日均线1.5913之前已经开始表现不稳.我们的主要预期为涨势会在此受阻,且会回落至上周低点1.5645,之後下探50%回档位1.5580.今日支撑线位置在1.5727,跌破此处将强化我们对於英镑将挫败的看法.

中长期而言,需要跌破1.5580才会引发探向1.5300下方的走势.涨势会在1.5881/83遭遇中期阻力,之後则将遭逢200日均线1.5913的压制.突破该位置後将在1.5994遭遇2007-2012年的阻力线,而200周均线则在1.6130,意谓着上档空间有限,我们预期英镑将回落.

纽约 当日 今年来 2011年

0842GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3229 1.3239 -0.08 +2.19 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.14 79.70 +0.55 +4.16 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.03 105.49 +0.51 +6.49 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9123 0.9116 +0.08 -2.70 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5771 1.5783 -0.08 +1.52 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9970 0.9965 +0.05 -2.19 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0650 1.0663 -0.12 +4.16 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8331 0.8339 -0.10 +7.03 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.350 85.000 +0.41 +8.53 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.760 66.470 +0.44 +11.58 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.40 125.74 +0.52 +5.75 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2776 1.2780 -0.03 -2.67 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]