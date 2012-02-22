(重发)〔台湾数据〕去年第四季经济成长率仅1.89%,主计处估今年首季将触底(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补上标题上的漏字)
* 去年第四季经济成长率1.89%
* 主计处再下修今年全年经济成长率至3.85%
* 本波景气料在首季落底,仅成长1.19%
路透台北2月22日电---台湾去年第四季经济成长率仅1.89%,主计处并再度下修2012年成长率至3.85%,估计今年首季将是本波循环的低点,经济成长率料只有1.19%.
主计处新闻稿表示,受全球经济走弱影响,台湾的电子产品,资讯通讯,机械与基本金属等产品外需成长走缓;而第四季消费相关指标仍有不错表现,不过,股市交易清淡及金融财富价值缩水,削弱部分消费动能.
针对多次下修的官方预估,主计长石素梅称,"虽然今年经济成长率预估是3.85%,低於去年的4.04%,但相较去年开高走低,今年可望逐季转升,呈现稳步复苏的态势."
主计处先前估计中,包括去年第三季和第四季的经济成长率季调後折成年率(SAAR)以及季调後较上季(SAQR)经济成长率均为衰退,连二季的衰退已符合简单的"萎缩"(Recession)定义.
主计处并预估2012年消费者物价指数(CPI)年增率为1.46%,先前估为1.29%;至於今年的出口年增率估为4.87%,进口年增率估为4.24%,先前各估为4.97%和4.37%.
台湾央行日前表示,台湾目前实质利率约为0.105%,水准高於欧元区、南韩、英国、美国等多数国家.[ID:nCT0434350]此前部分金融机构预期央行或於今年适当时机降息,但去年第四季央行维持利率不变,并称内部长短期利率仍低,大部分金融机构因而认为央行将维持利率不变至今年底.
台湾央行在去年第四季时连续二季维持利率不变,重贴现率仍在1.875%.
台湾央行的利率预估请见TWGDP1(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。