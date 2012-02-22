(重发)〔台湾数据〕去年第四季经济成长率仅1.89%,主计处估今年首季将触底(更新版)

(重发以补上标题上的漏字)

* 去年第四季经济成长率1.89%

* 主计处再下修今年全年经济成长率至3.85%

* 本波景气料在首季落底,仅成长1.19%

路透台北2月22日电---台湾去年第四季经济成长率仅1.89%,主计处并再度下修2012年成长率至3.85%,估计今年首季将是本波循环的低点,经济成长率料只有1.19%.

主计处新闻稿表示,受全球经济走弱影响,台湾的电子产品,资讯通讯,机械与基本金属等产品外需成长走缓;而第四季消费相关指标仍有不错表现,不过,股市交易清淡及金融财富价值缩水,削弱部分消费动能.

针对多次下修的官方预估,主计长石素梅称,"虽然今年经济成长率预估是3.85%,低於去年的4.04%,但相较去年开高走低,今年可望逐季转升,呈现稳步复苏的态势."

主计处先前估计中,包括去年第三季和第四季的经济成长率季调後折成年率(SAAR)以及季调後较上季(SAQR)经济成长率均为衰退,连二季的衰退已符合简单的"萎缩"(Recession)定义.

主计处并预估2012年消费者物价指数(CPI)年增率为1.46%,先前估为1.29%;至於今年的出口年增率估为4.87%,进口年增率估为4.24%,先前各估为4.97%和4.37%.

台湾央行日前表示,台湾目前实质利率约为0.105%,水准高於欧元区、南韩、英国、美国等多数国家.[ID:nCT0434350]此前部分金融机构预期央行或於今年适当时机降息,但去年第四季央行维持利率不变,并称内部长短期利率仍低,大部分金融机构因而认为央行将维持利率不变至今年底.

台湾央行在去年第四季时连续二季维持利率不变,重贴现率仍在1.875%.

台湾央行的利率预估请见TWGDP1(完)