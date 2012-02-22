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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 17:18 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超44亿台币

路透台北2月22日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.00 48.50 -35.50

票券业 0.50 9.00 -8.50

证券业 55.00 11.00 +44.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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