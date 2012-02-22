《即时观点3》台湾再下修今年GDP成长率,消费紧缩料令出口不佳

路透台北2月22日电---台湾主计处周三再度下修今年GDP目标至3.85%,原预估为3.91%;出口金额年增率也自4.97%下修至4.87%.

分析师认为,欧债危机虽有缓解迹象,但紧缩政策料令消费减缓,进而影响包括台湾在内的出口表现.

主计处稍早也公布第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长1.89%,较1月底时初估的成长1.9%略低.此为2009年第三季衰退1.4%以来最差表现.[ID:nCT0501433]

主计处并预估2012年消费者物价指数(CPI)年增率为1.46%,先前估为1.29%;至於今年进口年增率估为4.24%,先前估为4.37%.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2011年第四季经济成长率1.89%(先前概估值为1.90%)

* 2011年第四季经济成长率经季调对上季减0.15%(saqr)

* 2011年经济成长率4.04%(原估增4.03%)

以下为预估值:

* 2012年经济成长率3.85%(原估增3.91%)

* 2012年消费者物价指数年增率1.46%(原估增1.29%)

* 2012年出口金额年增率4.87%(原估增4.97%)

* 2012年进口金额年增率4.24%(原估增4.37%)

* 2012年民间消费金额年增率2.72%(原估增2.69%)

以下为市场人士的相关评论:

--永丰银行总经分析师SCOTT CHEN,

经济仍存在很多不确定性,台湾出口能见度并不高.虽然最近有迹像显示经济触底,1月外销订单也有些好转,我还是对2月的成长情况不是很乐观.

如果没有显着反弹.GDP预估将会有更多下修压力.主要将视欧元区情况而定.

近来金融市场的大涨,并不代表实体经济的好转.台湾出口不见得受惠.

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

修正後的全年GDP成长率预估值仍比我们所预期的3.4%还要乐观.我们认为最大支撑应来自内需,对GDP约有2%的贡献;不确定性则来自於出口,因其占比最高,而且下半年出口有很大的不确定性,仍视美国经济复苏能否持续.不过政府应会推出公共建设,我们对长期投资抱有信心.

整体而言,台湾2012年GDP数据并不低,在其他亚洲国家居於中位.

--富邦金控资深总经分析师RICK LO:

CPI预估调升至1.46%,因为油价上涨,比较合理.之前估的1.29%太乐观了.

全球经济并不如他们先前预估的差.欧元区危机很大一部份已经获得控制.美国及中国的经济成长率亦较预期好,有助台湾的出口.

民间及公共投资是今年GDP的弱项.去年投资急冻,所以一时间不容易回升.

我们预期央行今年不会调整利率.全球经济成长还在温和复苏中.

--日盛证券分析师 曾馨玉:

今年GDP成长率预估值再次下修,并朝市场预估的中间值靠拢,基本上符合我们的预期.因为欧债危机短期虽然有淡化迹象,但整体结构性问题并没有解决,整体消费力道仍弱,料将影响出口表现.在CPI部分,主计处上修预估值显示在全球主要经济体纷纷实施超宽松货币政策影响下,通膨已成为隐忧,倘若今年天候持续异常,造成粮食价格上扬,也许通膨问题到年中後会逐渐显现.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收高1.01%,报8,001.68点.

--台币兑美元TWD=TP收贬1.4分至29.582.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)