〔台湾个股〕华亚科私募案由美光以50亿台币全数认购,成最大股东

路透台北2月22日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--华亚科技(3474.TW)周三公告称,董事会通过私募增资,由原始大股东之一的美国美光(MU.O)以50亿台币全数认购,美光将跃居最大股东.这也是近来全球DRAM产业整并又一最新发展.

台湾南亚科技(2408.TW)与美光於2003年共同出资成立华亚科,原本两大股东持股相当分别约30%.但在这次增资後美光将升高至近40%,南科降至约26%.不过,华亚科公告称,董监事席次维持不变.

华亚科此笔私募股数约7.63亿股,未达先前预计的不超过15亿股;而每股私募价格为6.55台币,总金额50亿台币,将用於提升公司净值,改善财务结构.

针对此一私募案,凯基证券分析师Ben Yeh指出,对台湾DRAM产业影响有限,因为两大股东并没有变.不过,美光将可提高产能,而改善华亚科的平均售价(ASP),此外南亚科的财务压力也会小一点.

随着个人电脑(PC)成长趋缓,令传统DRAM晶片供需失衡情况难解.全球DRAM产业在过去两年多来再陷入冰河期,仅前两大厂商--韩国三星(005930.KS)及海力士(000660.KS)还能维持获利.同时期,美国美光、日本尔必达以及台系厂商均面临亏损连连,财务亦显困窘,市场屡屡传出整并消息.

南亚科上月表示,对於外传其合作夥伴美光将与日本尔必达6665.T达成注资协议,该公司目前并无相关讯息,亦无参与计划.[ID:nCT0431788]

华亚科去年净损210亿台币,为连续第四个会计年度亏钱,总计亏损近650亿.

同属台塑集团的南亚科在去年年底亦办理300亿台币的私募现金增资,由台塑集团企业全数认购,分析师认为,台湾动态随机存取记忆体(DRAM)产业技术落後韩国不少,未来希望渺茫.[ID:nCT0421712]

华亚科今日收挫4.15%,报7.4台币;南亚科则涨2.25%至4.09台币.大盘加权股价指数.TWII则收升1.01%.(完)