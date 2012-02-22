〔台湾个股〕华亚科私募案由美光以50亿台币全数认购,成最大股东

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月22日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--华亚科技(3474.TW)周三公告称,董事会通过私募增资,由原始大股东之一的美国美光(MU.O)以50亿台币全数认购,美光将跃居最大股东.这也是近来全球DRAM产业整并又一最新发展.
台湾南亚科技(2408.TW)与美光於2003年共同出资成立华亚科,原本两大股东持股相当分别约30%.但在这次增资後美光将升高至近40%,南科降至约26%.不过,华亚科公告称,董监事席次维持不变.
华亚科此笔私募股数约7.63亿股,未达先前预计的不超过15亿股;而每股私募价格为6.55台币,总金额50亿台币,将用於提升公司净值,改善财务结构.
针对此一私募案,凯基证券分析师Ben Yeh指出,对台湾DRAM产业影响有限,因为两大股东并没有变.不过,美光将可提高产能,而改善华亚科的平均售价(ASP),此外南亚科的财务压力也会小一点.
随着个人电脑(PC)成长趋缓,令传统DRAM晶片供需失衡情况难解.全球DRAM产业在过去两年多来再陷入冰河期,仅前两大厂商--韩国三星(005930.KS)及海力士(000660.KS)还能维持获利.同时期,美国美光、日本尔必达以及台系厂商均面临亏损连连,财务亦显困窘,市场屡屡传出整并消息.
南亚科上月表示,对於外传其合作夥伴美光将与日本尔必达6665.T达成注资协议,该公司目前并无相关讯息,亦无参与计划.[ID:nCT0431788]
华亚科去年净损210亿台币,为连续第四个会计年度亏钱,总计亏损近650亿.
同属台塑集团的南亚科在去年年底亦办理300亿台币的私募现金增资,由台塑集团企业全数认购,分析师认为,台湾动态随机存取记忆体(DRAM)产业技术落後韩国不少,未来希望渺茫.[ID:nCT0421712]
华亚科今日收挫4.15%,报7.4台币;南亚科则涨2.25%至4.09台币.大盘加权股价指数.TWII则收升1.01%.(完)
--记者 张雅菁/詹颖颐; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。