《综述》台湾经济今年有望"倒吃甘蔗"逐步回升,料央行维持利率不变

* 经济成长已摆脱谷底

* 今年台湾景气有望"倒吃甘蔗",步步走升

* 料央行全年维持利率不变

记者 高洁如

路透台北2月22日电---若以季调後数字来看,台湾去年第四季经济已步入微幅衰退.不过官方预测,今年首季开始经济已缓步回升,景气有望"倒吃甘蔗"愈走愈高.市场并因此预计央行全年将维持利率不变.

主计总处周三估计,今年首季经济年增率虽仅有1.19%,低於去年第四季的1.89%,但首季的季调SAQR已转为正数,显示景气已缓步回升.而以季节调整後经济成长率较上季增幅(SAQR)来看,台湾去年第三、四季分别是-0.05%和-0.15%,连两季的负成长已构成IMF简单的"衰退"定义.

主计总处表示,美国经济复苏已上轨道,欧元区的衰退也可望减小,且中国大陆的经济成长走缓速度不致太快,目前悲观气氛渐趋缓和.而多数分析师认为,最坏的情况已过,今年台湾央行动用宽松货币政策以刺激景气的机率不大.

"前瞻的来看,经济不好是过去式了,目前就看央行对今年下半年的看法是不是有主计处这麽乐观."花旗集团首席经济学家郑贞茂说.

他进一步表示,目前花旗内部认为,今年下半年经济复苏的脚步并不如主计处估计的快速,各方对下半年看法稍稍不同.不过即便如此,他还是认为台湾央行今年将维持重贴现率在1.875%不变.

富邦金控资深总经分析师罗玮也认为,目前预期央行今年不会调整利率,因为全球经济成长还在温和复苏中.

台湾官方今日公布去年第四季经济成长率为1.89%,与概估值相去不远.但再度下修今年GDP(国内生产总值)至3.85%,却反向上修通膨率至1.46%.而其对今年各季经济成长率预估则分别为:第一季1.19%,第二季3.52%,第三季4.48%以及第四季5.97%.

台湾央行去年第四季的重贴现率维持在1.875%,是连二季维持利率不变.

**经济谷底已过**

主计总处蔡鸿坤处长表示,过去经建会会对台湾的景气循环谷底到高峰做一个事後的认定,并非单纯以经济成长率的表现来判定,还会参考其他的数据,如就业情况,餐饮业的营运等等.虽然本波经济谷底尚未判定完成,但是现在从各指标看来,本波景气的谷底落於去年第四季某个月份的机会很大.

梅家瑗科长也指出,若由去年季节调整後的数据来看,去年第三、四季的经济成长率对上季(saqr)连续二季衰退,但幅度不大,这应该是景气的明显放缓.不过今年来看景气应该是回升了.

但永丰银行总经分析师SCOTT CHEN仍然语带保留.他表示,"经济仍存在很多不确定性,台湾出口能见度并不高.虽然最近有迹像显示经济触底,1月外销订单也有些好转,我还是对2月的成长情况不是很乐观."

台湾1月的外销订单年衰退8.63%,因农历春节使工作日数减少.官方预估,2月的外销订单年增率有望较上年回升二成.

法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴也表示,主计处全年GDP成长率预估值仍比其所预期的3.4%还要乐观.该行认为最大支撑应来自内需,对GDP约有2个百分点的贡献.

"不确定性则来自於出口,因其占比最高,而且下半年出口有很大的不确定性,仍视美国经济复苏能否持续."张淑娴说.

主计总处预估,今年出口金额年增率4.87%,进口年增率4.24%;至於民间消费则可望有2.72%的年成长率;而民间投资则是较弱的一环,年衰退1.16%.

**民间投资偏弱**

主计总处表示,若与去年11月间的预估相较,本次经济成长下修主要因民间投资偏弱,高科技公司如半导体产业,面板业等投资都不如去年.这也抵销了电信业的加码投资,以及民间因应来台旅客数升高所做的休闲相关产业资.

"但过去二年民间投资主要还是靠高科技的业者,因此当他们产业有新变化时,他们少投资,对经济成长也有很大的影响,"主计总处高志祥科长说.

资料显示,若与去年11月相比,主计处预估台湾今年全年民间投资负成长1.16%,相较去年11月预测成长2.57%,下修了3.73个百分点,金额达650亿台币.

富邦金控的罗玮也认为,民间及公共投资是今年台湾GDP的弱项.去年投资急冻,所以一时间不容易回升.

去年第四季的经济成长1.89%之中,国外净需求贡献4.77个百分点,国内需求是负2.88个百分点,其中的民间投资负1.68个百分点,存货贡献负1.4个百分点.

尽管民间看坏经济增长而保留实力,放慢投入产出的金额,但值得注意的是,厂商存货的变动,已有明显的调整.

花旗的郑贞茂指出,去年第四季的存货对GDP有负1.4个百分点的贡献,这显见业界存货调整速度蛮快的,"这让我对後续经济成长乐观一点."(完)