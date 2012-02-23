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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:04 BJT

台湾已公布经济指标--2012/2/23

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)1月 +2.37% +2.01%-r 3/5 --

外汇存底(亿美元) 1月底 3,903.04 3,855.47 3/5 --

商品出口(y/y) 1月 -16.8% +0.6% 3/7 --

商品进口(y/y) 1月 -11.9% -2.7% 3/7 --

领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --

M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --

重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --

外销订单(y/y) 1月 -8.63% -0.72% 3/20 --

工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --

*季调失业率 1月 4.19% 4.21% 3/22 --

经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --

国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --

*国内生产总值(GDP) 第四季 +1.89% +3.45% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.

"*" 表新增. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 张喜良

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

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