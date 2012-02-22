〔东京汇市〕日圆和英镑失宠,欧元持坚

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
2158GMT---日圆兑美元周四在亚洲盘初徘徊於七个月低位,在日央行近期放宽货币政策後仍陷於挣扎.英镑亦承压,此前英国央行会议记录显示两名决策者投票支持采取更大规模的量化宽松[ID:nCN1404530]. 这些因素都帮助欧元持坚,即便采购经理人指数(PMI)显示欧元区可能滑回衰退.欧元/美元EUR=报1.3250,仍接近周二所及的两周高位1.3292.欧元/日圆EURJPY=R升至三个月高位约106.56,欧元/英镑EURGBP=R则触两个月高点0.8460. 美元/日圆JPY=报80.28,一度高见80.406.英镑/美元GBP=跌至1.5666,低於本周高点1.5880. 大宗商品货币也走软,澳元/美元AUD=D4报1.0634,此前低见1.0605的两周低位. 今日稍後路透将发布日本制造业信心调查,备受关注的德国IFO企业景气判断指数也将出炉.(完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。