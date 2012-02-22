〔东京汇市〕日圆和英镑失宠,欧元持坚

2158GMT---日圆兑美元周四在亚洲盘初徘徊於七个月低位,在日央行近期放宽货币政策後仍陷於挣扎.英镑亦承压,此前英国央行会议记录显示两名决策者投票支持采取更大规模的量化宽松[ID:nCN1404530]. 这些因素都帮助欧元持坚,即便采购经理人指数(PMI)显示欧元区可能滑回衰退.欧元/美元EUR=报1.3250,仍接近周二所及的两周高位1.3292.欧元/日圆EURJPY=R升至三个月高位约106.56,欧元/英镑EURGBP=R则触两个月高点0.8460. 美元/日圆JPY=报80.28,一度高见80.406.英镑/美元GBP=跌至1.5666,低於本周高点1.5880. 大宗商品货币也走软,澳元/美元AUD=D4报1.0634,此前低见1.0605的两周低位. 今日稍後路透将发布日本制造业信心调查,备受关注的德国IFO企业景气判断指数也将出炉.(完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=