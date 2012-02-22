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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 06:30 BJT

〔美国股市〕银行股领跌收低,因欧元区经济状况令人担忧

* 标普500指数在关键水平1,360点附近挣扎

* 欧元区数据显示该区域可能跌入衰退

* 道琼工业指数下跌0.21%,标普500指数和Nasdaq指数分别收低0.33%和0.52%

路透纽约2月22日电---美国股市周三由银行股领跌,标准普尔500指数在10个月高位前止步,此前欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧.

银行股为标普500指数中表现最差的板块.投资人担心欧元区经济成长疲弱将打击债务沉重的国家,且危及持有其债务部位的银行.

"我们非常担心欧洲信贷基本面明显恶化,"纽约Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico说.

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