《美国经济焦点》美国1月成屋销售增至一年半高位,楼市供应下降

更新版 1-中国汇市：人民币续收跌刷新一个半月新低，尾盘受支撑两地汇价结束倒挂

* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气