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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 06:46 BJT

《美国经济焦点》美国1月成屋销售增至一年半高位,楼市供应下降

* 1月成屋销售增至一年半高位

* 房屋供应量跌至七年低位

* 房价平均中值为10年最低

路透华盛顿2月22日电--美国1月成屋销售增至一年半高位,推低楼市供应至将近七年以来的最低水平,为房地产市场带来希望.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋销售增长4.3%,年率为457万户,增速为2010年5月以来最快.

这是楼市可能走出谷底的最新讯号.虽然分析师将部分成长归功於冬天气候异常温暖,他们也说这暗示了实质的改善.

"至少最近数月中的某些进步,可能是在反映暖冬现象,但是整体而言,这可能代表楼市已经出现转折,"苏格兰皇家银行分析师Guy Berger说.

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