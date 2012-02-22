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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 06:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.52 -1.53 -2.39 5454508

搜狐 (SOHU.O) 48.54 -0.39 -0.80 877297

网易 (NTES.O) 48.28 +0.02 +0.04 281277

百度 (BIDU.O) 133.71 +3.07 +2.35 7245435

亚信科技 ASIA.O 12.99 +0.04 +0.31 1094541

侨兴环球电话 XING.O 0.86 +0.07 +8.24 164077

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.48 +0.10 +0.70 1874872

联电 (UMC.N) 2.60 +0.01 +0.39 536191

日月光 (ASX.N) 4.90 -0.03 -0.61 303435

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.09 +1.60 1241076

和信超媒体 (GIGM.O) 1.38 +0.07 +5.34 283691

友达 (AUO.N) 5.07 +0.10 +2.01 211819

中华电信 (CHT.N) 30.64 -0.96 -3.04 295178

台湾国际航电 (GRMN.O) 48.86 +4.17 +9.33 7983042

香港

中国移动 (CHL.N) 52.41 -0.08 -0.15 201456

中国联通 (CHU.N) 18.68 +0.11 +0.59 186868

中国电信 (CHA.N) 59.92 +1.19 +2.03 79211

中芯国际 (SMI.N) 2.73 +0.02 +0.74 20134

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 +0.02 +0.56 600

(完)

--整理 王冠中

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