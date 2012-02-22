〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连降六日,受巴拿马型船市场打击

路透2月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第六日下跌,因巴拿马型船费率大幅下滑.

波罗的海乾散货运价指数下跌2点或0.28%,至704点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫3.22%,该型船舶日平均获利降至6,971美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来巴拿马型船的获利已挫低47%.

"大西洋的巴拿马型船运市场确实需要南美谷物出口量来提振,但这方面今年迄今却是未见."船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk称.

巴西和阿根廷等主要谷物出口国的产量前景因多周的乾燥天气而欠佳.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.55%,因巴西和南非铁矿石费率改善.海岬型船舶平均获利小增至5,278美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)