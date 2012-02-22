〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连降六日,受巴拿马型船市场打击

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第六日下跌,因巴拿马型船费率大幅下滑.
波罗的海乾散货运价指数下跌2点或0.28%,至704点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫3.22%,该型船舶日平均获利降至6,971美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来巴拿马型船的获利已挫低47%.
"大西洋的巴拿马型船运市场确实需要南美谷物出口量来提振,但这方面今年迄今却是未见."船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk称.
巴西和阿根廷等主要谷物出口国的产量前景因多周的乾燥天气而欠佳.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.55%,因巴西和南非铁矿石费率改善.海岬型船舶平均获利小增至5,278美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。