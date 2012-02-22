〔国际油市〕NYMEX美国原油连涨五日,伊朗情势激励尾盘由跌转升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧洲及中国经济数据疲弱,加速油价在早盘走低
* NYMEX出现超买迹象,引发部分获利了结
* API报告称美国上周原油库存大幅增加,油品库存微增
路透纽约2月22日电---美国原油周三微升,连续第五个交易日上涨.联合国核子视察人员与伊朗的协商失败後,市场担心伊朗与西方国家的对峙情势可能升高.
油价在尾盘上涨收复稍早时的跌幅,因全球经济成长前景放缓,以及纽约商业期货交易所(NYMEX)原油出现超买後引发部分获利了结.
希腊能否实行纾困案中严苛的改革措施令人担忧,使油价在早盘时走低.
结算後的交易中,美国原油回落且跌幅扩大.行业团体美国石油协会(API)公布报告称,上周美国原油库存增加360万桶,远远超出路透调查预估的增加50万桶.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。