〔国际油市〕NYMEX美国原油连涨五日,伊朗情势激励尾盘由跌转升

* 欧洲及中国经济数据疲弱,加速油价在早盘走低

* NYMEX出现超买迹象,引发部分获利了结

* API报告称美国上周原油库存大幅增加,油品库存微增

路透纽约2月22日电---美国原油周三微升,连续第五个交易日上涨.联合国核子视察人员与伊朗的协商失败後,市场担心伊朗与西方国家的对峙情势可能升高.

油价在尾盘上涨收复稍早时的跌幅,因全球经济成长前景放缓,以及纽约商业期货交易所(NYMEX)原油出现超买後引发部分获利了结.

希腊能否实行纾困案中严苛的改革措施令人担忧,使油价在早盘时走低.