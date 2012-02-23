《台湾报摘》--工商时报2月23日

* 头版头条:

--昨日台股指数再度攻克年线与8,000点关卡,巴克莱资本证券台湾区研究部主管陈卫斌看好此波资金动能,足以让指数再上涨5-10%,达8,400-8,800点.

* 其他:

--内政部长李鸿源昨日召开上任首次记者会,为强化照顾经济弱势,将仿效孟加拉穷人银行作法,运用自助互助原理,推动"平民银行"机制,即小额贷款扶助创业,让弱势自力脱贫.

--大陆观光客赴台自由行试点城市,可能从原本增加八个,多一个变成九个,目前尚待两岸小两会达成最後共识,最慢下周就可以交由两会换文後实施.

--奇美电(3481.TW)还款计画,三年後将进入最高峰.据透露,奇美电已提出五年新还款计画给台银为首的债权银行团,其中2015年当年度还款将达658亿台币,为2012-2016年最高点;另据奇美电估计,从2012-2016的五年内,共将偿还2,016.12亿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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