《台湾报摘》--工商时报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--昨日台股指数再度攻克年线与8,000点关卡,巴克莱资本证券台湾区研究部主管陈卫斌看好此波资金动能,足以让指数再上涨5-10%,达8,400-8,800点.
* 其他:
--内政部长李鸿源昨日召开上任首次记者会,为强化照顾经济弱势,将仿效孟加拉穷人银行作法,运用自助互助原理,推动"平民银行"机制,即小额贷款扶助创业,让弱势自力脱贫.
--大陆观光客赴台自由行试点城市,可能从原本增加八个,多一个变成九个,目前尚待两岸小两会达成最後共识,最慢下周就可以交由两会换文後实施.
--奇美电(3481.TW)还款计画,三年後将进入最高峰.据透露,奇美电已提出五年新还款计画给台银为首的债权银行团,其中2015年当年度还款将达658亿台币,为2012-2016年最高点;另据奇美电估计,从2012-2016的五年内,共将偿还2,016.12亿.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。