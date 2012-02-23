《台湾报摘》--经济日报2月23日

* 头版头条:

--行政院主计总处昨日发布最新经济预测,下修今年全年经济成长率0.06个百分点为3.85%.令人意外的是,原本预测今年第一季为这波景气谷底,但主计总处指出,谷底已经落在去年第四季.这代表景气已开始复苏.

* 其他:

--财政部长刘忆如前天抛出奢侈税可考虑分区课徵的想法,但刘忆如昨天澄清,行政院财政健全小组预计3月中成立,对於奢侈税或其他社会关注的议题都可讨论,但讨论不代表做或不做,财政部也没有特定立场.

--中国国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长唐国庆昨日表示,中国第二阶段的发光二极体(LED)照明政策可望近期发布,今年的补贴数量将超过1,000万支,且补助对象不限陆资企业.业者预料,此一政策将使台湾LED产业大幅受惠.

--证交所董事长薛琦昨天说,证券交易所得税不是洪水猛兽,若比较各国税制,例如只针对专业投资机构课徵或设立课徵门槛,其实大部分散户不会被课徵,对股市的冲击不大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]