《台湾报摘》--经济日报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--行政院主计总处昨日发布最新经济预测,下修今年全年经济成长率0.06个百分点为3.85%.令人意外的是,原本预测今年第一季为这波景气谷底,但主计总处指出,谷底已经落在去年第四季.这代表景气已开始复苏.
* 其他:
--财政部长刘忆如前天抛出奢侈税可考虑分区课徵的想法,但刘忆如昨天澄清,行政院财政健全小组预计3月中成立,对於奢侈税或其他社会关注的议题都可讨论,但讨论不代表做或不做,财政部也没有特定立场.
--中国国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长唐国庆昨日表示,中国第二阶段的发光二极体(LED)照明政策可望近期发布,今年的补贴数量将超过1,000万支,且补助对象不限陆资企业.业者预料,此一政策将使台湾LED产业大幅受惠.
--证交所董事长薛琦昨天说,证券交易所得税不是洪水猛兽,若比较各国税制,例如只针对专业投资机构课徵或设立课徵门槛,其实大部分散户不会被课徵,对股市的冲击不大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。