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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 09:27 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,投资人在USDA数据公布前获利了结

路透悉尼2月23日电---美国谷物期货周四盘初下跌,美国农业部将分别在周四及周五公布供需数据、举行年度会议,投资人因而先行获利了结.

俄罗斯表示将维持小麦出口数量;与此同时,大豆多头/玉米空头仓位因获利了结未被解除.

0038GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦WH2下跌0.12%至每蒲式耳6.43-3/4美元.

美国大豆期货SH2下跌0.14%至每蒲式耳12.70-1/2美元.

3月玉米期货CH2也下跌0.08%,报6.37-3/4美元.

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