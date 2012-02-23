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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 09:40 BJT

〔金属期市〕伦铜连续第二天下跌,因经济疑虑罩顶

路透新加坡2月23日电---伦敦期铜周四连续第二天下跌,对欧元区经济蹒跚且最大铜消费国--中国制造业疲弱的担忧,令投资者难以延续今年的升势.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌6.50美元至每吨8,428.50美元,延续周三的跌势.

有新的证据显示欧元区可能落入衰退,加上中国制造业持续萎缩,都让对经济敏感的铜价难以持续,甚至保持今年迄今近11%的升幅.

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