〔基金观点〕MainFirst提高景气循环股持仓,并青睐部分银行及科技股

路透伦敦2月22日电---MainFirst Asset Management总经理Anko Beldsnijder表示,该公司提高景气循环股曝险,对金融股由"低配"转为"中性",因经济指标复苏且企业每股盈余(EPS)修正值改善.

Beldsnijder称他青睐瑞典商业银行(Handelsbanken)(SHBa.ST)、西班牙国际银行(Banco Santander)(SAN.MC)和北欧联合银行(Nordea)(NDA.ST)等银行股,因市场信心正趋改善.

"银行股...价格便宜.基本上环境仍将艰困,但多数已然反映.由於许多投资者仍处於低配,因此这仍是短线价格潜力不错的领域."他告诉路透.

Beldsnijder对科技股也持正面看法,青睐思爱普(SAP)(SAPG.DE)、Dassault (DAST.PA)、Amadeus (AMA.MC)、英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE)和ASML (ASML.AS)等企业."这个领域基於其结构获利增长情况,因此特别有吸引力."他说.

他亦看到矿业等其他景气循环类股的价值,称美元预计走疲将有利大宗商品价格,有助基本资源企业.

他表示德国市场在汽车等景气循环行业强劲,因此是相当诱人的投资目标.

Beldsnijder称股市预计仍将受宏观事件驱动且震荡,但仍有一些成长潜力不错且吸引人的企业.

"我们预期投资人不只将投入防御股,还会强力关注布局全球增长领域的高优质企业模式."

Beldsnijder表示他将买入汽车商和矿商等价格较低的景气循环股,并仍维持类似Imperial Tobacco GroupIMT.L等有强劲企业模式的多档防御股.(完)