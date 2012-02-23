〔台湾债市〕RP利率持於区间,月底投信赎回令部分交易商吃紧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持於既有区间,受到月底例行性资金需求效应影响,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部分交易商感到吃紧.
资金调度人士指出,投信为应付月底企业赎回的压力,以及部分投信将资金转作定存,令场上短钱逐渐减少,需多打几通电话才能补齐缺口,不过利率则持稳於区间未变.
他们表示,由於明日为连假前的最後一个交易日,预料资金赎回状况将达到高峰,市况恐更加趋紧.
今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.
台湾金融市场下周一及下周二因国定假市休市,而下周六(3月3日)将补行上班.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。