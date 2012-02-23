〔台湾债市〕RP利率持於区间,月底投信赎回令部分交易商吃紧

路透台北2月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持於既有区间,受到月底例行性资金需求效应影响,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部分交易商感到吃紧.

资金调度人士指出,投信为应付月底企业赎回的压力,以及部分投信将资金转作定存,令场上短钱逐渐减少,需多打几通电话才能补齐缺口,不过利率则持稳於区间未变.

他们表示,由於明日为连假前的最後一个交易日,预料资金赎回状况将达到高峰,市况恐更加趋紧.

今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.

台湾金融市场下周一及下周二因国定假市休市,而下周六(3月3日)将补行上班.(完)