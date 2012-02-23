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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 10:45 BJT

《外汇动态》日圆兑韩元小升,尚未见到空头回补迹象

0225GMT--日圆兑韩元JPYKRW=R从将近四个月低位处上涨,技术指标已显示超卖.不过,交易员说尚未见到空头回补.

日圆兑韩元的14天相对强弱指标仍在30下方,显示其自从突破200日移动均线切入位之後,已被过度超卖.

上周日本央行意外放宽政策之後,日圆及承受压力.日圆兑韩元上涨0.1%,报14.0653.周三时汇价曾触及去年10月31日以来的最低点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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