《欧洲央行焦点》总裁德拉吉上任後的利率戏剧化转折,将回归平淡

* 欧洲央行可能至2014年都维持利率在1%

* 数据改善再度引发经济冒出绿芽的说法

* 记取过早紧缩的教训

路透法兰克福2月22日电---两次降息、预计1兆(万亿)欧元刺激及欧元区经济企稳的初步迹象,都让欧洲央行(ECB)把利率降至新低的可能性消退.

欧洲央行总裁德拉吉甫上任的剧烈转折,可能即将平静下来.

欧洲央行本月稍早暗示在3月初开会时将维持利率於1%不变,因笼罩欧元区的阴霾已部分消散,希腊纾困协议的通过也降低了不确定性,央行很可能观望一段时间--或许数年.

去年底欧洲央行以三年期资金操作向银行挹注近5,000亿欧元,这再加上德拉吉出任央行总裁的头两个月连续降息,因而大大缓解了欧元区危机.

德吉拉表示,在银行接受资金後,已避免了"一场主要的信贷紧俏".下周银行将有第二次机会取得低廉资金,这料将进一步缓解货币市场紧张情况,并让贷款更容易取得.第二次资金操作规模料为5,000亿欧元.

"目前,(利率)按兵不动,主要原因是根据其对经济和通胀前景的评估,而不是债务危机,"Rabobank分析师Elwin de Groot表示.

"欧洲央行政策的重点一直不在於资金的成本,而是资金的量,这才是问题所在."

三年期的资金操作解决了量的问题.根据路透对超过60位分析师的调查,预估中值显示预期欧洲央行下周将释出4,920亿欧元的资金,规模类似於第一次操作.

随着融资问题得到处理,利率政策就可以专注在通胀和经济前景上,目前情况是比几个月前来得更好.市场上甚至传出"绿芽"的说法--即危机後重回成长.

继去年底经济活动下滑後,经济正再度蓄势待发.

欧洲央行提及经济稳定的初步迹象,而德国央行周一表示,许多人对全球经济成长的预估过於悲观,并称今年德国将迅速重回成长.

周二公布的调查显示,欧元区2月消费者信心小升.周三公布的采购经理人指数虽暗示经济仍脆弱,然制造业指数较前一个月上升.

Google Trends数据显示,去年底时在新闻文章中再度出现"绿芽"一词,而这词已消声匿迹近两年.

市场已感受到这些正面的趋势,FTSEurofirst 300指数.FTEU3过去三个月已大涨超过20%.

德国和欧元区二线国家之间的公债价差下滑.也让欧洲央行感到宽慰,不过仍值得警戒.

一位欧洲央行高层人士抨击市场的羊群心态.目前市场似乎已从恐慌中冷静下来.该名官员表示,危机最糟情况似乎已结束,但欧洲央行不应以此自满.