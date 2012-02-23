〔日本央行〕物价暂时上涨不会引发货币政策转变--总裁白川方明(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京2月23日电---日本央行总裁白川方明周四表示,油价引发的物价暂时性上涨不会导致央行停止宽松政策,凸显出央行力行政策的决心.
"如果物价是因为暂时性因素上涨,例如油价,那并不会让我们停止放松货币,"白川方明在国会委员会会议中说.
"这也就是我们为何一直避免使用'通胀目标'的用语,因其有时暗示政策将自动执行."
日本央行2月14日将资产购买计画扩大10万亿(兆)日圆,并设下1%的类似於美联储通胀目标.这项意外措施主要是为了缓解央行所面临的支持经济的政治压力.
日圆兑美元已跌至逾七个月最低水平,令那些担心强势日圆阻碍出口及经济的政治人物松了一口气.
白川方明反驳一位议员的指责,後者称央行的大胆举措是为了立即减轻大众对经济的疑虑,让政府更容易推行增税计画.白川方明强调,央行此举是为了支持甫出现曙光的经济.
"央行九位委员均有坚定决心继续大力放宽货币政策,直至1%的通胀率有望实现."白川方明说.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。