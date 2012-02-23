〔日本央行〕物价暂时上涨不会引发货币政策转变--总裁白川方明(更新版)

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路透东京2月23日电---日本央行总裁白川方明周四表示,油价引发的物价暂时性上涨不会导致央行停止宽松政策,凸显出央行力行政策的决心.

"如果物价是因为暂时性因素上涨,例如油价,那并不会让我们停止放松货币,"白川方明在国会委员会会议中说.

"这也就是我们为何一直避免使用'通胀目标'的用语,因其有时暗示政策将自动执行."

日本央行2月14日将资产购买计画扩大10万亿(兆)日圆,并设下1%的类似於美联储通胀目标.这项意外措施主要是为了缓解央行所面临的支持经济的政治压力.

日圆兑美元已跌至逾七个月最低水平,令那些担心强势日圆阻碍出口及经济的政治人物松了一口气.

白川方明反驳一位议员的指责,後者称央行的大胆举措是为了立即减轻大众对经济的疑虑,让政府更容易推行增税计画.白川方明强调,央行此举是为了支持甫出现曙光的经济.

"央行九位委员均有坚定决心继续大力放宽货币政策,直至1%的通胀率有望实现."白川方明说.(完)