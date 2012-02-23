〔台湾债市〕10年新券殖利率微幅收低,但受IRS牵引盘中创新高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月23日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周四微幅收低.在缺乏消息面指引下,该券於狭幅区间来回,不过盘中一度受IRS跟随海外市场创近期高位的影响,殖利率再创交易来新高.惟盘末暂事休息,以低於平盘做 收.
交易商指出,今日五年期IRSTWDQM3TC5Y=一度来到1.12%附近近数个月高位,牵引台债市场空方随即跟进,令殖利率一度攻高至1.2838%的交易来新高.但後继无力,当冲回补及零星买盘进驻,再度回到1.28%上下整理,突破既有区间的力道仍稍嫌不足.
"今天空方表现相对强,殖利率最近是慢慢垫高."一证券商交易员称.
另一本地银行交易员则指出,在这两天主力证券入场冲量的情况下,市况较显热络,明天或许会再有一波测试殖利率高点的攻防.不过10年旧券100/9今日殖利率收於1.2930%,1.29-1.30%的锅盖区突破不易,还是会回到极窄区间小幅波动来回.
美国公债价格周三跳升,因担忧即使得到第二轮救助的希腊将可能无法避免灾难性的违约,这一忧虑支持了公债的避险买需.指标10年期公债US10YT=RR升16/32,收益率(殖利率)报2.01%,从周二尾盘下跌近6个基点.10年期公债收益率短暂跌至2%以下,此前在海外市场早盘曾上探其一个月高位2.08%.
台湾股市周四收挫0.8%,加权股价指数.TWII跌64.38点,报7,937.3点.[.TWCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.75 0.9390 0.9390-0.9430 4.0
10 101/5 A01105=TWO -0.12 1.2788 1.2728-1.2838* 477.5
注:*代表交易来的殖利率新高.
相较於10年新券殖利率成交区间逐步上移,五年券101/1成交清淡且殖利率缓步走低,主要是交易商认为五年券有养券空间,不同於主流10年券的交易性质.
"现在没有什麽人在交易五年券了...大部分都是买了就持有至到期."一票券商交易员说.
交易员预料明日10年券仍在1.27-1.29%间来回,并视美债及台股表现小幅来回,若无消息面的干扰,不易出现大行情,下一波将等待10年新券标债结果的指引.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2930
5 101/1 A01101=TWO 0.9390
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。