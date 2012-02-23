〔台湾债市〕10年新券殖利率微幅收低,但受IRS牵引盘中创新高

路透台北2月23日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周四微幅收低.在缺乏消息面指引下,该券於狭幅区间来回,不过盘中一度受IRS跟随海外市场创近期高位的影响,殖利率再创交易来新高.惟盘末暂事休息,以低於平盘做 收.

交易商指出,今日五年期IRSTWDQM3TC5Y=一度来到1.12%附近近数个月高位,牵引台债市场空方随即跟进,令殖利率一度攻高至1.2838%的交易来新高.但後继无力,当冲回补及零星买盘进驻,再度回到1.28%上下整理,突破既有区间的力道仍稍嫌不足.

"今天空方表现相对强,殖利率最近是慢慢垫高."一证券商交易员称.

另一本地银行交易员则指出,在这两天主力证券入场冲量的情况下,市况较显热络,明天或许会再有一波测试殖利率高点的攻防.不过10年旧券100/9今日殖利率收於1.2930%,1.29-1.30%的锅盖区突破不易,还是会回到极窄区间小幅波动来回.

美国公债价格周三跳升,因担忧即使得到第二轮救助的希腊将可能无法避免灾难性的违约,这一忧虑支持了公债的避险买需.指标10年期公债US10YT=RR升16/32,收益率(殖利率)报2.01%,从周二尾盘下跌近6个基点.10年期公债收益率短暂跌至2%以下,此前在海外市场早盘曾上探其一个月高位2.08%.

台湾股市周四收挫0.8%,加权股价指数.TWII跌64.38点,报7,937.3点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.75 0.9390 0.9390-0.9430 4.0

10 101/5 A01105=TWO -0.12 1.2788 1.2728-1.2838* 477.5

注:*代表交易来的殖利率新高.

相较於10年新券殖利率成交区间逐步上移,五年券101/1成交清淡且殖利率缓步走低,主要是交易商认为五年券有养券空间,不同於主流10年券的交易性质.

"现在没有什麽人在交易五年券了...大部分都是买了就持有至到期."一票券商交易员说.

交易员预料明日10年券仍在1.27-1.29%间来回,并视美债及台股表现小幅来回,若无消息面的干扰,不易出现大行情,下一波将等待10年新券标债结果的指引.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2930

5 101/1 A01101=TWO 0.9390

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)