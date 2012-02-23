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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 11:18 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘在震荡交投中上涨,日圆走弱提供支撑

路透东京2月23日电---日本股市日经指数周四在震荡交投中升向9,600点,日圆走软支撑市场人气,并提振风险胃纳,尽管在数据显示欧洲企业活动疲弱後,对该地区的审慎气氛犹存.

日经指数盘中触及六个月高位,市场人士表示,今日余下时间指数可能在窄幅区间交投,且可能在平盘上下游走.

马自达汽车(7261.T)重挫6.8%至两周低位,此前该公司宣布供股筹资1,628亿日圆(20亿美元),规模高於预期.[ID:nCN1406340]

日经指数.N225早盘涨0.2%,至9,569.63,受惠於日圆/美元触及七个月低位.

东证股价指数.TOPX则升0.1%至826.09.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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