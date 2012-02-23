〔日本股市〕日经指数早盘在震荡交投中上涨,日圆走弱提供支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京2月23日电---日本股市日经指数周四在震荡交投中升向9,600点,日圆走软支撑市场人气,并提振风险胃纳,尽管在数据显示欧洲企业活动疲弱後,对该地区的审慎气氛犹存.
日经指数盘中触及六个月高位,市场人士表示,今日余下时间指数可能在窄幅区间交投,且可能在平盘上下游走.
马自达汽车(7261.T)重挫6.8%至两周低位,此前该公司宣布供股筹资1,628亿日圆(20亿美元),规模高於预期.[ID:nCN1406340]
日经指数.N225早盘涨0.2%,至9,569.63,受惠於日圆/美元触及七个月低位.
东证股价指数.TOPX则升0.1%至826.09.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。