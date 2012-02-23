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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 12:53 BJT

《企业看点》--2月23日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月23日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻报导,日本贸易商社三井物产(8031.T)以47亿日圆(5,850万美元)买下巴西Veloce Logistica SA,进军巴西汽车零件分销业务.[ID:nL4E8DM83U]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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