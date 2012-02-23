版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 13:16 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢可能跌向30.20,关注日本保险理赔资金流动

0457GMT---美元/泰铢THB=D2跌破支撑位30.47-30.53,料下看30.20,此为7月-1月升势的76.4%回档位. 美元/泰铢下跌0.6%至30.41. 投资者关注和近期泰国洪灾有关的日本保险理赔资金流动情况.交易员表示,周三时美元/泰铢跌破200日移动均线,受保险理赔资金流动所影响. 一欧系银行驻新加坡交易员表示,市场有传言称本周稍早日本保险业者约有9,000亿日圆/泰铢的资金流动. 日圆/泰铢JPYTHB=R触及8月以来最低水准,日圆/日圆以外亚币上涨.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐