《外汇动态》美元兑泰铢可能跌向30.20,关注日本保险理赔资金流动

0457GMT---美元/泰铢THB=D2跌破支撑位30.47-30.53,料下看30.20,此为7月-1月升势的76.4%回档位. 美元/泰铢下跌0.6%至30.41. 投资者关注和近期泰国洪灾有关的日本保险理赔资金流动情况.交易员表示,周三时美元/泰铢跌破200日移动均线,受保险理赔资金流动所影响. 一欧系银行驻新加坡交易员表示,市场有传言称本周稍早日本保险业者约有9,000亿日圆/泰铢的资金流动. 日圆/泰铢JPYTHB=R触及8月以来最低水准,日圆/日圆以外亚币上涨.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌