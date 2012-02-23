〔两岸金融〕台湾金管会拟差异化管理陆银来台参股案,不拘泥5%上限

路透台北2月23日电---台湾金融监督管理委员会副主委李纪珠周四表示,关於陆资银行来台的参股比例,金管会未来会以差异化考量评估,不同的参股案,考虑给予不同的上限.

金管会今年1月2日才开放大陆银行来台参股上市柜金控、银行.依现行规定,陆银参股台湾单一银行、金控上限5%,加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%.

李纪珠在参加天下经济论坛时并表示,目前台湾多家金控的大股东对是否拥有金控的控制权还是比较在意,尤其是台湾的金控持股也比较分散,因此可以针对不同的股权结构,对允许来台参股的上限,有不同的考虑方式.

"差异化考量是一个方向,而不是绝对值多少的问题,"她举例说,比如金控、或是金控下的金融机构可以开放的比例,或者非金控的金融机构,或私募基金持有的金融机构,情况都有不同,都可以做差异化考量.

李纪珠并称,金管会鼓励业者在给予大陆银行参股时,以"策略夥伴"来考量,这对业者拓展大陆市场很有帮助.

"例如有业者觉得,我有了策略性夥伴,其夥伴在大陆的银行通路可以让他卖保险;也有人觉得我在大陆的规模小,万一流动性有问题,策略性夥伴可以支援.每家都有不同的考量."她说.

不过依据规定,目前符合金管会规定能来台参股的陆银,仅有大陆工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

金管会在2月间曾召开二场金控负责人座谈会,业者相当关心未来陆银来台的参股上限能否放开.

先前曾有本地媒体报导,台湾的银行公会建议,只要属於金控持股超过50%的子银行,可提高单一陆银参股比例到20%,合计全体陆银参股比例到25%;若非属金控旗下持股50%的子银行,则回到现行规定,陆银参股台湾单一银行限5%,合计QDII为10%.(完)