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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行286亿台币存单,发行余额增加136亿

路透台北2月23日电---台湾央行周四公布,今日共发行286亿台币存单,相较存单到期金额150亿,存单发行余额增加136亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期244亿台币,利率为0.87%;91天期35亿台币,利率为0.93%;182天期7亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行301亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,815.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负14亿台币,累计超额准备为2,095亿台币,加计前期1%的超额准备为3,315亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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