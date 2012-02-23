《SAFT专栏》我们现在全都沦为次级债权投资人

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/张涛

路透2月23日电---如果要说希腊纾困案证明了什麽,那就是:我们现在全都要受政府摆布.

纾困案本身只会吸引短暂的关注--这不会是最後一次纾困,而希腊的虚拟违约不久就会成真.反倒是,民间投资人的利益被堂而皇之地压到公共部门权益之下,这种作法将会产生持久影响.

根据纾困协议的条件内容,欧洲央行及各国央行将免於蒙受任何希腊债券持有部位的亏损.相反的,民间投资人将蒙受约75%的损失,而且预料还将受到集体行动条款(CAC)的强迫约束,希腊目前正在进行CAC的立法.这些CAC将强制投资人交出持券,吞下损失,而在此同时,那些央行却毫发无伤.欧洲央行及各国央行将把希腊债券的获利移交给希腊政府,这虽然是个有意帮忙的表态,但看在那些自身利益遭到打压的投资人眼里,毫无安慰作用.

"当然,如果让央行因为借钱给希腊而蒙受损失,这就不符合那些政界人士的利益,而且当然也是这批政客制定了相关的法律及规定架构.政客不但能够改变游戏规则,他们还能让游戏彻底改头换面.政客,还有政府当局,正在发挥他们内含的力量,"英国基金管理公司M&G Investments的基金经理人Richard Woolnough写道.(here%C2%A0/#comments)

Woolnough反对纾困协议的理由在於,协议不但独厚政府债权人,也让那些作空希腊债券的"蝗虫"获得报酬,而投资人却受到不成比例的惩罚.欧洲稳定机制预料也会获得高於民间投资人的优先地位.

想当然尔,经过这次之後,在类似情况下,这世上还会有谁会想投资主权债?如果这对欧元区不会构成问题,那是因为这已是人尽皆知的事实,如果没有政府支持,任何头脑清楚的人都不会投资欧元区二线国家债券.基本上,欧元区官员已经承认,为那些弱国提供融资金援,只能靠官方和银行支援奏效,而那些银行是获得了欧洲央行优惠资金,才愿意去持有政府债券.

**这是特点,而不是缺点**

官方干预导致的市场扭曲变成了一个特点,而不是缺点.在某种层面上,这种看法总是成立的,但市场价格根本没有反映这种现实.市场现在可能开始反映这点.

在一段时期内,银行显然是政府的工具,他们有各自国家的政府撑腰,业务运作只是为了取悦政府,而且其主要获利能力来自只有政府才能提供的安稳生意.在2008年以前,我们可能欺骗了自己,认为情况不是这样,而且许多银行现在继续否认这点,但各种证据足以证明事实就是那样.

因此,如果你投资於一家银行,要小心你的投资会受到严格监管甚至被没收.这是完全有可能的.在目前的情况下,没有政府的支持,银行无法生存和获利.

越来越清楚的是,投资者正在被置于类似的处境.投资於公共债务的民间投资者现在必须明白,他们能索回的投资很可能低於新来的投资者,即央行或其它国家机构.这比操纵银行业(政府授权的特许经营)问题更为严重.政府可以为使用自然资源(属於共同财富)的公用事业设定价格,但如果只是因为自己手中有权,就强制该公用事业债券的持有人承担损失,则完全是不同性质的问题.

核心问题是,投资者是否能吸取在欧元区获得的经验,并将之推广到其它主权债务.如果欧洲能够与IMF合伙这麽干,如果遇到同样的问题,英国或美国就不会效仿吗?实际上,这就是金融压抑(financial repression)的一个方面,是缺钱国家用於圈钱的一种手段.

至少,预计投资者将开始要求得到较高的回报,以弥补这些风险.由於全球利率处於低位,现在投资者要求得到的额外利息可能不高,而且可能被全球各地的官方购买公债行动所冲淡.

但是,只要出现通胀的蛛丝马迹,或者欧元区以外出现轻微的融资恐慌,则不公平对待投资者的成本就会迅速上升.(完)