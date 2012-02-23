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债券 | 2012年 2月 23日 星期四 15:40 BJT

〔欧股业绩〕德国商业银行第四季获利受希腊债券减计打击

* 第四季减计希腊债券7亿欧元

* 第四季财报中包含债券回购利得7.35亿欧元

* 第四季对葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙(PIIGS)国家的曝险仍高达123亿欧元

* 该行2012年无需在资本市场融资

路透法兰克福2月23日电---德国第二大银行业者--德国商业银行(CBKG.DE)公布第四季获利受到7亿欧元希腊主权债减计打击,该行并称欧元区市场焦虑情绪持续对获利构成威胁.

德国商业银行周四表示,为了强化财务体质,该行正通过将混合型资本工具及次顺位债券转换成股票,以增加10%的资本.

根据欧洲银行业监管机构的要求,德国商业银行需要填补53亿欧元的资本缺口.藉由摆脱高风险资产,该行称将可使资本缺口降低至18亿欧元,不过这场债务危机仍有可能使这家银行的获利遭到冲击.

该行执行长Martin Blessing表示,"然而欧洲主权债务危机所伴随的高度不确定性将持续对我们构成挑战."

欧洲银行业管理局(EBA)目前要求各家银行核心一级资本比率达到至少9%,以作为安全缓冲,避免重演2008年危机发生後需要公共资金挹注的情形.

德国商业银行2011年底时的核心一级资本比率为9.9%,该行称其正在达成EBA目标的轨道上.

Blessing表示,该行称2012年倾向於改善营业利润,不过欧洲主权债务危机将会持续对该行带来挑战.

"我们假设核心银行业务将会在2012年录得强劲的营业利润."他补充道.

德国商业银行的核心银行事业包含企业放款、私人银行客户、投资银行及东欧事业,但未包括陷於亏损的资产融资事业单位及投资组合重整单位.

德国商业银行因减计主权公债曝险及抵押贷款银行事业Eurohypo,导致其第四季营业利润只有1.63亿欧元,远低於上年同期的2.56亿.

不过回购混合型债券的7.35亿欧元的一次性利得美化其获利数字.

德国商业银行2011年底时对葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙等国的曝险仍达123亿欧元.

该行全年净利为3.16亿欧元(4.1842亿美元),优於分析师预估的2.17亿欧元.

该行表示,2012年无需在资本市场进行再融资.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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