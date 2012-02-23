〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,回补美元力道偏强但出口商有撑

路透台北2月23日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收跌1.4分,为连续第三日贬值.受台股及韩元弱势所连累,外资汇出、外商买汇力道偏强,惟在月底出口商例行抛汇需求抵销下,盘中多数时间仍不脱箱型整理格局.

汇银人士指出,欧元区服务业采购经理人指数(PMI)意外萎缩,引发欧元区恐陷入衰退的疑虑,市场对希腊的乐观情绪再度减退,台股拉回整理,台北汇市中,银行间回补美元力道稍强,外汇无本金交割远期外汇(NDF)换汇点亦转为小幅溢价.

不过,他们表示,周末四天连续假期在即,出口商为提前应付月底作帐需求,於接近29.6元附近进场抛汇,给予台币支撑.近收盘时,央行例行进场调节整理,将台币终场收在29.596元.

"今天虽然美元(兑台币)较强,却没有跑的太远,前次出现29.65元已经是好几个星期前的事,"一位本地银行交易人士表示.台币於2月7日与2月2日曾分别触及29.635及29.700元的日低.

交易商认为,台币目前支撑价位先看29.65元,但月底出口商的美元卖单陆续出笼,可望构成短暂支撑.另外,由於央行连日调节尾盘,以及逢低回补的美元买盘,使得29.5元已成为台币短线压力价位,未来有待台股及欧元进一步扩大涨幅的带动下,才有望突破.

台湾金融市场下周一及下周二因国定假市休市,而下周六(3月3日)将补行上班.

台股加权指数.TWII周四收盘下跌0.80%,至7,937.30点;外资及陆资在台股卖超54.99亿台币,转买为卖,上交易日为买超57.54亿.[ID:nCT0436312]

台湾竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=下跌,因市场对欧元区经济体忧虑重燃,引发全球风险资产抛售,不过跌幅受出口商需求限制.[KRW/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.596 29.582 29.565-29.615 29.600 7.54 5.89

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元太外汇经纪公司 29.579 29.553 29.570-29.615 29.615 3.29 3.035

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.190/-0.170

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