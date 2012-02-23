〔欧洲个股〕荷兰国际集团将把亚洲合资事业与其它资产分开出售-消息

路透香港2月23日电---两名直接接触事况的消息人士表示,荷兰国际集团ING.AS正计画出售三家亚洲保险合资事业,但将与其他亚洲资产分开出售,好让整体资产出售不会受到与合作夥伴间的协商所拖延.

荷兰国际集团在中国、印度及韩国拥有保险合资公司.在中国是与北京银行合作,在印度的合作夥伴为Vysaya Life Insurance,在韩国则是与KB Life Insurance结盟.

一名消息人士表示,荷兰国际集团的投资银行部门将就出售合资公司事宜提供谘询服务.

消息人士拒绝具名,因其未获授权向媒体发言.荷兰国际集团则拒绝对事况进展置评.(完)