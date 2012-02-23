〔欧洲个股〕荷兰国际集团将把亚洲合资事业与其它资产分开出售-消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---两名直接接触事况的消息人士表示,荷兰国际集团ING.AS正计画出售三家亚洲保险合资事业,但将与其他亚洲资产分开出售,好让整体资产出售不会受到与合作夥伴间的协商所拖延.
荷兰国际集团在中国、印度及韩国拥有保险合资公司.在中国是与北京银行合作,在印度的合作夥伴为Vysaya Life Insurance,在韩国则是与KB Life Insurance结盟.
一名消息人士表示,荷兰国际集团的投资银行部门将就出售合资公司事宜提供谘询服务.
消息人士拒绝具名,因其未获授权向媒体发言.荷兰国际集团则拒绝对事况进展置评.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。