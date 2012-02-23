〔台湾个股〕华航称与中华电信联盟将双赢,行动航空成未来趋势

路透台北2月23日电---台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)周四称,引进中华电信(2412.TW)为策略投资人将创造双赢,因行动航空将是未来趋势.且该公司不排除未来再引入全球的异业合作夥伴.

华航董事长张家祝在一场媒体餐会中驳斥,此前部分外资对华航与中华电信联盟有疑虑,认为其中有政府的政策考量,但"完全没有这回事".

"跟中华电信合作是我想出来的,...每个人都会用手机,也会坐飞机,技术和服务结合绝对有潜力."张家祝说.

他指出,华航曾考虑引进航空同业为策略投资人,但华航既不需资金,就必须找能取得技术或扩大网点的夥伴.惟这部分在华航加入天合联盟後已达效益,最後决定以异业结合作为业务扩展的方向.

张家祝表示,两家公司已开始组专案小组确认技术和服务,未来旅客只要拿中华电信的手机,即可自购票、查询班机延误、通关、机上购物等一路都享有"航空云"的服务.而在技术及服务成熟後,也不排除与台湾大哥大(3045.TW)及远传(4904.TW)等其他电信业者合作.

华航此前现金增资由中华电以31亿台币认购,取得华航约5%股权,成为该公司第三大企业股东.

**今年航空业预期仍艰困**

至於今年航空业的展望,张家祝认为仍是艰困的一年,高昂的油价将是盈亏的关键.

不过他同时指出,华航在日本、两岸等航线的增加,使得区域航线具有高度竞争力,今年仍十分乐观;而在较困难的长程线上,也有美签免签等机会点带动,加上灵活调整因景气不佳受冲击的货运业务,今年仍有机会获利.

华航总经理孙洪祥并提到,今年航空用油的均价预料将较去年更高,且不易回头,确实将影响航空公司的表现.

考虑航空货运市场未见复苏迹象,为节省开支,华航已於本月初将两架全货机安排到南加州封存场(SCA)封存,预计一年可达到节省约20亿台币的效益.

华航上月公布去年营收为1,322.96亿台币,其中客运营收创下历年新高达808.95亿,但货运业绩衰退至463.88亿,令全年营收年减4.2%.该公司至去年第三季止小赚2.14亿台币,较上年同期大幅衰退约98%.

该股周四收涨1.09%报13.9台币;台湾加权股价指数.TWII则收挫0.8%.(完)