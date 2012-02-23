〔台湾数据〕1月工业生产受春节影响创32个月最大跌幅,惟2月可望转正(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多细节及评论)
路透台北2月23日电---受春节假期等因素影响,台湾1月工业生产同比创出32个月来最大跌幅.不过经济部预期,在工作天数恢复正常与基期较低等带动下,2月工业生产年增率将转为增加5-6%.
经济部周四公布,1月工业生产较上年同期衰退16.46%,其衰退幅度为2009年5月以来最大,因受农历春节工作天数缩减影响.
2009年5月工业生产较上年同期衰退18.13%,惟该年9月转为正成长.
经济部指出,1月制造业中的电子零组件减少14.47%,因全球经济走缓,且工作天数少影响生产与出货进度,减产幅度扩大.但值得注意的是化学材料业,1月减少10.58%,是近三个月较少的衰退幅度.因油价上涨拉抬了石化行情,业者有回补库存需求.
若以季调後数字来看,台湾去年第四季经济已步入微幅衰退.不过官方预测,今年首季开始经济已缓步回升,景气有望"倒吃甘蔗"愈走愈高.市场并因此预计央行全年将维持利率不变.[ID:nCT0435924]
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
1月 2011/12月
工业生产 -16.46 -8.06r
注: r 表修正.(完)
浏览台湾工业生产的相关新闻,请点选[TW/INDCN]
参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。