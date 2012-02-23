〔台湾数据〕1月工业生产受春节影响创32个月最大跌幅,惟2月可望转正(更新版)

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路透台北2月23日电---受春节假期等因素影响,台湾1月工业生产同比创出32个月来最大跌幅.不过经济部预期,在工作天数恢复正常与基期较低等带动下,2月工业生产年增率将转为增加5-6%.

经济部周四公布,1月工业生产较上年同期衰退16.46%,其衰退幅度为2009年5月以来最大,因受农历春节工作天数缩减影响.

2009年5月工业生产较上年同期衰退18.13%,惟该年9月转为正成长.

经济部指出,1月制造业中的电子零组件减少14.47%,因全球经济走缓,且工作天数少影响生产与出货进度,减产幅度扩大.但值得注意的是化学材料业,1月减少10.58%,是近三个月较少的衰退幅度.因油价上涨拉抬了石化行情,业者有回补库存需求.

若以季调後数字来看,台湾去年第四季经济已步入微幅衰退.不过官方预测,今年首季开始经济已缓步回升,景气有望"倒吃甘蔗"愈走愈高.市场并因此预计央行全年将维持利率不变.[ID:nCT0435924]

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

1月 2011/12月

工业生产 -16.46 -8.06r

注: r 表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)