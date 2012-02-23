〔外汇期权〕欧元/美元波动率持续低迷,因现汇陷於区间--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR伦敦2月23日电---欧元/美元仍陷於1.3200-1.3300区间,波动率继续改写10个月低位.一个月期波动率10.5%,三个月期波动率10.9%,一年期波动率12.1%.
一个月期风险逆转指标为1.55%,偏向欧元卖盘,上周四现汇在1.3000下方时,风险逆转指标在2.25%高位.
英镑/美元波动率跌至2008年8月低位,但交投有限,目前没有刺激交投诱因--一个月期风险逆转指标昨天升至1.0%,当时现汇跌至1.5700下方.
一个月期欧元/英镑波动率仍在7.5%获得支撑,这是耶诞节前触及的三年低点.昨天现汇升至10周高点时,短天期出现一些上档回补.
澳元/美元波动率多数处於近期触及的中长期低位--三个月期为12.5%,一年期为14.25%,但现汇回落及突破1.0600障碍,令较短天期获得较多支撑.
美元/日圆波动率升势停顿.一个月期价平选择权波动率8.7%,昨天为8.9%,周一为9.1%.一年期波动率为11.2%,周一为11.4%,上周为10.75%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。