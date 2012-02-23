〔外汇期权〕欧元/美元波动率持续低迷,因现汇陷於区间--IFR

IFR伦敦2月23日电---欧元/美元仍陷於1.3200-1.3300区间,波动率继续改写10个月低位.一个月期波动率10.5%,三个月期波动率10.9%,一年期波动率12.1%.

一个月期风险逆转指标为1.55%,偏向欧元卖盘,上周四现汇在1.3000下方时,风险逆转指标在2.25%高位.

英镑/美元波动率跌至2008年8月低位,但交投有限,目前没有刺激交投诱因--一个月期风险逆转指标昨天升至1.0%,当时现汇跌至1.5700下方.

一个月期欧元/英镑波动率仍在7.5%获得支撑,这是耶诞节前触及的三年低点.昨天现汇升至10周高点时,短天期出现一些上档回补.

澳元/美元波动率多数处於近期触及的中长期低位--三个月期为12.5%,一年期为14.25%,但现汇回落及突破1.0600障碍,令较短天期获得较多支撑.

美元/日圆波动率升势停顿.一个月期价平选择权波动率8.7%,昨天为8.9%,周一为9.1%.一年期波动率为11.2%,周一为11.4%,上周为10.75%.(完)