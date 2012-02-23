《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦2月23日电---以下为法国兴业分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:可能会突破近期高点1.3320,并升至中期下跌通道顶部,本周该顶部来到1.3605;之後欧元料将回探中期下跌目标价1.2590/1.2620.
欧元/日圆:要回到10月底高点111.60日圆,需先突破106.75及107.65阻力.
美元/日圆:在攻上85.30/55阻力区间之前的重大关卡为82.20.
英镑/美元:可能跌破1.5640的支撑水准,但需要跌破1.5535支撑水准才能确认其正回探1.5195/1.5235的支撑区域.
纽约 当日 今年来 2011年
0930GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3315 1.3243 +0.54 +2.86 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.06 80.27 -0.26 +4.06 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 106.59 106.29 +0.28 +7.05 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9054 0.9106 -0.57 -3.43 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5702 1.5664 +0.24 +1.07 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9965 1.0000 -0.35 -2.24 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0700 1.0636 +0.60 +4.65 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8324 0.8288 +0.43 +6.94 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.650 85.380 +0.32 +8.91 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.670 66.570 +0.15 +11.43 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.70 125.73 -0.02 +5.16 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2844 1.2814 +0.23 -2.15 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧; 审校 蔡美珍
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