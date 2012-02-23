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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:56 BJT

台湾经济指标预测--2月24日至5月21日

路透台北2月24日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------2月20日当周----------------------------------------

2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)

-------------------------------2月27日当周----------------------------------------

2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)

-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------

3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元

3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)

3/7 1600 商品出口 2月 -- -16.8%(年变动率)

3/7 1600 商品进口 2月 -- -11.9%(年变动率)

--------------------------------3月19日当周-----------------------------------------

3/20 1600 外销订单 2月 -- -8.63%(年变动率)

3/22 1600 季调失业率 2月 -- 4.19%

*3/23 1600 工业生产 2月 -- -16.46%(年变动率)

--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------

5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元

-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%

-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

经济指标预测或公布日程

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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