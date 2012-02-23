〔台湾货币市场〕短率略为扬升,存单到期少且银行心态保守(更新版)

* 存单到期少,场内资金不多

* 短率小幅攀升

* 长假前保守操作

记者 高洁如

路透台北2月23日电---台湾银行间短期利率周四微幅走升.由於存单到期金额偏低,且下周一、二均为调整放假日,银行保守操作之下,资金并不宽裕.

交易人士表示,目前银行的积数大致还够,只不过因连着本周末有四个放假日,为免周五临时走钱令积数大减且乘数效果放大,银行多谨慎操作,这令拆放短率小幅攀升.

拆款中心的报价在隔夜、一周的拆款利率方面,高位各是0.74%与0.76%,各较上日扬升3基点与1基点.

"今天蛮紧的,有也是短钱,一周的钱根本找不到,"一民股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.405%,上日为0.399%;区间在0.299-0.74%,上日在0.299-0.71%.

2-7天拆款利率在0.395-0.76%,上日在0.392-0.75%.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**短票利率亦小升**

短票方面,票券商指出,今日的发行量不小,加上银行资金不多,短票成交利率多向买方靠拢,区间较上日扬升.此外,票券商今日向银行的拆借利率也小幅攀高.

票券商表示,目前一个月天期的短票市场的兴趣缺缺,短期票券商若还有资金缺口只能靠拆款支应,但大致都也还能在午间弥平.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.87-0.88%,上日的利率成交水位0.86-0.87%.

今日央行存单到期150亿台币,发行金额286亿台币,发行余额增加136亿.[TW/MMTCN]周五存单到期226亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负182亿台币,累计超额准备为1,913亿台币,加计前期1%的超额准备为3,133亿台币.

**RP利率持平区间但略有吃紧压力**

台湾债市同业附买回(RP)利率周四持於既有区间,受到月底例行性资金需求效应影响,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部分交易商感到吃紧.

资金调度人士指出,投信为应付月底企业赎回的压力,以及部分投信将资金转作定存,令场上短钱逐渐减少,需多打几通电话才能补齐缺口,不过利率则持稳於区间未变.

他们表示,由於明日为连假前的最後一个交易日,预料资金赎回状况将达到高峰,市况恐更加趋紧.

今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.(完)