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债券 | 2012年 2月 23日 星期四 18:05 BJT

〔表格〕英国1月抵押贷款批准宗数较上年同期增加33%--BBA

路透伦敦2月23日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加33%,达到38,092件.

1月抵押贷款净额增长6.91亿英镑.

1月 12月 2011年1月

经季节调整净抵押贷款 +691 +682 +1,676

(单位百万英镑)

1月 12月 2011年1月

各类贷款批准数

购房 38,092 36,553 28,539

再抵押 21,129 21,192 26,102

其他担保贷款 15,029 15,753 15,398 (完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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