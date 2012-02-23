〔表格〕英国1月抵押贷款批准宗数较上年同期增加33%--BBA

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透伦敦2月23日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,1月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加33%,达到38,092件.
1月抵押贷款净额增长6.91亿英镑.
1月 12月 2011年1月
经季节调整净抵押贷款 +691 +682 +1,676
(单位百万英镑)
1月 12月 2011年1月
各类贷款批准数
购房 38,092 36,553 28,539
再抵押 21,129 21,192 26,102
其他担保贷款 15,029 15,753 15,398 (完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元 逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全 国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。 他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势 ，随着3月美联储升息预期逐步升温，未来货币政策将在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景 下，不排除逆回购利率调升的可能性。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ---------------------------------
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 3月3日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 7,300 3月2日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 7,800 3月1日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 8,500 2月28 100